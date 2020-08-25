Более двух миллионов гривен отсудил у государства одессит Вячеслав Грациотов, который убил хулигана, защищая себя. Иск удовлетворен Малиновским райсудом Одессы. Об этом сообщает "Думская".



Уточняется, что компенсацию истцу должны выплатить за то, что из-за бездействия милиции и прокуратуры рассмотрение его дело растянулось на семь лет. Теперь государство должно возместить мужчине моральный ущерб, а также четыре тысячи гривен судебных расходов.



В исковом заявлении говорится, что дело Грациотова семь лет практически не рассматривалось, правоохранители его затягивали и это нарушало права фигуранта.

"Это и другие обстоятельства вызвали у Грациотова ощущение унижения, полного бессилия перед государством, которое защищало себя всеми способами; неверие в то, что суд и прокурор действительно хотели установить истину, отчаяние от того, что снова и снова его заставляли вспоминать обстоятельства трагических событий, когда от его рук, хотя и неумышленно, погиб человек…" - говорится в исковом заявлении.



Также в документе указано, что "при каждом новом рассмотрении этого дела оглашали одни и те же документы, допрашивали одних и тех же свидетелей, которые в определенный момент просто перестали являться в суд".



"Пребывание в состоянии постоянного стресса сильно отразилось на личной жизни Грациотова. Он не имел возможности планировать свою жизнь, был лишен возможности свободно перемещаться за границы города…" - говорится в заявлении.



Суд, оценив доводы и доказательства, удовлетворил требования одессита в полном объеме.



Известно, что 23 августа 2010 года на Соборной площади у Вячеслава Грациотова и его девушки произошел конфликт с двумя молодыми людьми - Романом Трачевым и Евгением Савко.



В ходе драки Грациотов, получивший сотрясение мозга, перочинным ножом ранил Романа Трачева и тот истек кровью еще до приезда врачей, которых с большим опозданием вызвали прибывшие на место милиционеры.

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