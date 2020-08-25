Лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая недавно заразилась коронавирусом, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "РБК-Украина".

Так, уточняется, что у Тимошенко держится высокая температура: она не опускается ниже 39 градусов.

Также известно, что дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения Covid", - сообщила в Facebook пресс-секретарь политика Марина Сорока.

Отметим, что обстоятельства, при которых глава "Батькивщины" заразилась коронавирусом, пока неизвестны.

Также мы писали, что во Львовском горсовете коронавирусом заразились больше 20 чиновников руководящего звена. Из-за этого была перенесена очередная сессия.

Кроме того, сообщалось, что в "Слуге народа" считают, что в Украине началась вторая волна эпидемии Covid-19.