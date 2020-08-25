Во вторник, 25 августа, депутаты Верховной Рады Украины во время внеочередного заседания проголосовали за ратификацию меморандума о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро.

Трансляцию заседания опубликовала "Страна".

Так, за соответствующий законопроект №0063 "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1,2 млрд евро)" проголосовали 249 народных избранников.

Результаты голосования за меморандум. Всего "за" 249, "против" 6, воздержались 62, не голосовали 44.

"Слуга народа":

За: 216,

против: 0,

воздержались: 2,

не голосовали: 10,

отсутствуют: 20.

В частности, не голосовали Бужанский, Горбенко, Дмитриева, Заблоцкий, Якименко, Гетьманцев, Кравчук, Мовчин, Монастырский, Репина. Среди отсутствующих были Дубинский, Аллахвердиева и другие.

В ОПЗЖ и "Батькивщине" все разделились на "против", не голосовали или воздержались. Так же и в "Европейской солидарности", за исключением Джемилева, он "за".

Как проголосовали другие:

5 голосов "за" дала группа "За майбутне" .

. 13 голосов "за" дала группа "Довира" .

. Фракция "Голос" добавила плюс 6 "за".

добавила плюс 6 "за". Внефракционные добавили еще 5 "за".

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", ратификация меморандума, который усиливает внешнее управление, является очень показательным шагом на следующий день после Дня Независимости.

"Лучше, чем тысяча слов показывает насколько наша страна действительно независима. Не очень, скажем так, независима", - пишет канал.

Этим меморандумом Украина берет обязательство увеличить роль международных структур в судебной системе, правоохранительных органах, в набсоветах госпредприятий (с восстановлением им космических зарплат).

Правда, на практике, как считает канал, есть вариант, что меморандум работать не будет, так как Рада просаботирует эти обязательства.

"Потому что 600 миллионов мы получим сразу (ещё без всякого выполнения условий), а 600 - когда выполним. И во власти могут посчитать, что без этого второго шанса в 600 миллионов мы можем обойтись", - говорится в посте.

Напомним, в конце июля глава Минфина Сергей Марченко и новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко от имени правительства подписали в Брюсселе меморандум с ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

По факту Украина получит не помощь, а полноценный кредит, правда, под низкие проценты (0,125% годовых на 15 лет). Первый транш в 600 млн нашей стране перечислят уже в ближайшее время, а вот для получения второго нужно выполнить ряд условий, которые и прописаны в меморандуме. Ранее мы подробно писали, на что именно пошла ради этого Украина.