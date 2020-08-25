Песчанный вихрь пронесся на городом Изюм Харьковской области. Необычное для этого региона природное явление попало в камеру видеорегистратора, затем очевидцы события опубликовали видео в телеграм-канале "Труха".

"В Изюме наблюдается необычное явление - торнадо из песка" - говорится в подписи под видео.

На видео можно рассмотреть движущийся вихрь.

Специалисты утверждают, что в отличие от смерча (торнадо), пыльные (песчаные) вихри не связаны с облаками. В жаркую погоду они образуются у раскаленной солнцем поверхности земли и поднимаются на высоту от 10 до нескольких десятков метров. Также явление краткосрочно в своем существовании - не более двух минут.

Ранее "Страна" писала о том, что очевидцы сняли на видео гигантский пыльный вихрь, который поднялся над Харьковом.

Также мы сообщали, что возле курортного города в Украине пронеслись сразу два смерча.