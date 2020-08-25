На внеочередном заседании во вторник, 25 августа, Верховная Рада проголосовала за начало конкурса по созданию эскиза большого герба Украины. Решение поддержали 279 нардепов.

Так, наличие большого герба прописано в Конституции, но до сих пор его так и не утвердили. Есть только малый герб - трезубец.

А сегодня народные депутаты Украины поручили Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. До 1 октября правительство должно создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого государственного герба Украины, а до 1 декабря должен быть определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

Как прошло голосование по фракциям и группам:

Напомним, на заседании 25 августа Рада увеличила минималку в Украине до 5 000 гривен.

Также мы публиковали прямую трансляцию внеочередного заседания Верховной Рады 25 августа.