Причиной взрыва на территории 169-го военного учебного центра "Десна", в Черниговской области, по предварительны данным, стала граната. На месте случившегося правоохранители обнаружили ее обломки.

Об этом сообщает Нацполиция области, во вторник, 25 августа.

По их данным, на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Козелецкого района, Главного управления Нацполиции в Черниговской области и взрывотехники, а также руководство полиции области. Работу подчиненных лично координировал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Так, полицейские установили, что взрыв произошел в результате неизвестного предмета, по предварительным данным, гранаты РГД-5.

Криминалисты направили на исследование все собраны вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства. Также сообщается, что по данному делу открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). В настоящее время, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в результате взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих.

Также мы писали, что в Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. Кроме того, полиция обнаружила там почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.