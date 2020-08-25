С 24 августа Черновцы и два района Буковины оказались в "красной" зоне по распространению коронавируса, однако в областном центре не намерены вводить ограничения.

Об этом сообщило местное издание "molbuk" во вторник, 25 августа.

Как сообщается, в центре Черновцов на прошлой неделе и сегодня прошли протесты против ужесточения карантина в связи с попаданием города в красную зону, которая предполагает запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

Власти пошли на встречу гражданам и решили разрешить:

работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения);

работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мер;

работу заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека;

деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время, запрещена:

работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров;

проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Кроме того, сотрудникам полиции рекомендуется "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, будут действовать в соответствии с данным решением".

Напомним, с 24 августа в Украине вступило в силу новое карантинное деление. Кроме Черновцов в красную зону включены Заставненский и Кицманский район Буковины.

Ранее Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 августа.