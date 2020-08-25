В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за накрывшего столицу грозового фронта, несущего ливни на протяжении всего дня и ночи. Об этом сообщается на странице "Киевавтодора" в соцсети.

В связи с угрозой непогоды Гидрослужба работает в усиленном режиме, а на местах возможных подтоплений дежурит техника. Для ликвидации последствий непогоды приготовили 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Также "Киевавтодор" из-за ухудшения погоды призывает водителей быть осторожными на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, к концу суток 25 августа и ночью 26 августа в Киеве ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывают киевлян соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне ГСЧС предупредила киевлян о надвигающихся грзовых дождях.

Также мы сообщали, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.