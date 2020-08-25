Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая попала в рейтинг 30 перспективных звезд до 30 лет по версии Forbes, возвращается в школу.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу", - написала она.

Напомним, Грета Тунберг перечислила в Детский фонд ООН $100 000 для борьбы с пандемией коронавируса.

Также мы писали о том, что Тунберг прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре-2019, когда она заявила активистам на переговорах в Мадриде, что глобальная волна школьных забастовок за климат в позапрошлом году "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти. В 2019 году она стала человеком года по версии Time.