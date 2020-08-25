Во вторник, 25 августа, в Харькове в жилом девятиэтажном доме возник пожар в одной из квартир. В результате случившегося погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек эвакуировали.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, пожар возник сегодня рано утром в доме, который находится на улице Маршала Батицкого, 22. Когда спасатели прибыли на место происшествия, на шестом этаже в одной из квартир горели мебель и домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

С верхних этажей спасатели эвакуировали десять человек, а также еще трое жителей дома, в том числе и трехлетнего ребенка. В настоящее время, мальчик находится в больнице. Кроме того, в квартире нашли тело погибшего 41-летнего мужчины.

Сообщается, что спасателям удалось потушить пожар за 21 минуту. Сейчас причины случившегося выясняются.

Ранее мы писали о пожаре в Киеве, где загорелась крыша дома на улице Васильковской. Сейчас дом закрыт на вход, сотрудники ГСЧС проверяли его на наличие повреждений несущих стен, чтобы понять, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

Также сообщали, что 21 августа в Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа, обрушились три этажа. После взрыва в многоэтажке начался пожар. Погиб по меньшей мере один человек.