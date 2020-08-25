На внеочередном заседании во вторник, 25 августа, Верховная Рада в первом и втором чтениях поддержала законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Так, минималка, в соответствии с законопроектом, с 1 сентября должна быть увеличена на 277 гривен - с 4723 до 5000 грн. В почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн). "За" в первом чтении проголосовали 326 депутатов. Во втором - 295 нардепов.

Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц - на 461 млн 337,8 тыс. грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн, а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что, по прогнозам правительства, в следующем году минимальная зарплата также будет повышаться - в два этапа: с 1 января до 6 тысяч гривен, с 1 июля - до 6,5 тысяч. С 1 января 2023 года минималка составит 6,7 тысяч, с 1 июля 2023 года - 7176 гривен. Средние зарплаты, согласно ожиданиям Минэкономики, вырастут с 11,3 тыс в этом году до почти 17,2 тысяч к 2023 году.

Также мы писали о том, что Европейская бизнес-ассоциация выступила против повышения минимальной зарплаты в Украине.