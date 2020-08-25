Национальный банк Украины (НБУ) 6 августа внес банк "Аркадия" в категорию проблемных, а также ввел спецрежим контроля за его деятельностью и назначил куратора.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда от 19 августа.

Этим решением суд удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) об аресте главного офиса "Аркада" в Киеве и земельного участка под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам – проводить соответствующие регистрации.

Согласно госреестру имущественных прав, собственником здания банка "Аркада" и земельного участка под ним является Олег Нелин. В судебных материалах указано, что в сентябре 2019 года банк Аркада передал в ипотеку (для Олега Нелина) свой офис и земельный участок в качестве обеспечения долговых обязательств компании "Будэволюция" по кредитному договору на 260 млн грн. Рыночная стоимость офиса оценивается в 554,8 млн грн, земельного участка – в 65,6 млн грн.

Как считают в ФГВФЛ, "Аркада" бесплатно избавился от своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея при этом проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков.

Кроме того, банк нарушил норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (60,23% против требуемых 100%, по состоянию на 1 августа 2020 года), сообщает НБУ. Убыток банка Аркада за первое полугодие составил 9,75 млн грн.

Также Фонд готовиться подать иск против "Аркады" и "Будэволюции" о признании недействительным договора ипотеки.

Напомним, в июле НБУ согласовал покупку Ярославским "Банка Кредит Днепр".

Также мы писали, что Верховный суд окончательно признал неправомерным решение НБУ о выводе с рынка банка "Финансовая инициатива".