Во вторник, 25 августа, в Черновцах несколько сотен бизнесменов, недовольных попаданием города в "красную" зону, вышли на акцию протеста под названием "Голодный карантин". Местные предприниматели, перевозчики, фотографы, музыканты и представители ресторанного бизнеса собрались под стенами Ратуши, в центре, и требуют отменить ограничения, которые начали действовать с 24 августа.

Об этом сообщает информационное агентство АСС.

Из-за того, что Черновцы с понедельника находятся в "красной" зоне, в городе действует запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также запрещена деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Бизнесмены держат плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет платить коммунальные услуги?"

"Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия - мы будем защищаться", - заявил один из участников акции.

Проезжающие Центральной площади, сигналят в поддержку протестующих.

Напомним, ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук предупреждал, что в городе могут начаться масштабные протесты. По его словам, люди не готовы к возвращению ограничений, а местные рынки могут просто обанкротиться.

Также мы сообщали, что в Украине решение о смягчении ограничений в "зонах" будет приниматься не раньше, чем через 14 дней после ужесточения карантина.