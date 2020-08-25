Детям, которые учатся с 1 по 4 классы, разрешат ходить по школе без масок, а в "оранжевых" зонах учителям придется надевать защитный щиток.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для учеников первых и четвертых классов перемещение по помещению учреждения образования будет разрешаться без использования маски или респиратора", - сказал он.

Также министр заявил, что по результатам консультаций с международными экспертами в ранее принятые рекомендации по мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом внесен ряд изменений.

В регионах, отнесенных к "оранжевой" зоне эпидемической опасности учителям рекомендуется преподавать в защитном щитке, в "желтой" и "зеленой" – соблюдать безопасную дистанцию.

Учителей будут допускать на работу только после проведения термометрии. Если у одного ученика обнаружат коронавирус, то весь класс должен уйти на самоизоляцию.

Кроме того, на входе в учебное заведение должны стоять дозаторы и антисептики, затем ученикам и преподавателям рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Также Степанов пообещал, что новые правила будут доступны на сайте Минздрава уже сегодня.

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Напомним, ранее в МОН рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября.

Также сообщалось, что с нового учебного года в Украине продолжат транслировать телеуроки для школьников