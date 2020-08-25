В конце 2019 года полиция закрыла уголовное дело о гибели депутата Верховной Рады VIII созыва Дмитрия Тымчука.

Об этом со ссылкой на данные Нацполиции сообщают "Украинские Новости".

Полиция Киева расследовала уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, его не переквалифицировали. 12 декабря 2019 года дело закрыли в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом ни прокуратурой.

Напомним, Дмитрия Тымчука нашли мертвым 19 июня 2019 года. По словам гражданской жены, он последнее время время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели утром он якобы начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии.

Также мы писали, что полиция засекретила ход расследования дела о гибели Тымчука.