В Киеве, по состоянию на утро вторника, 25 августа, увеличилось количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в столице заболели еще 130 человек, что на 79 меньше, чем в предыдущий день.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 12 153 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.

Среди новых заболевших:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

две девочки шести и 16 лет;

шесть мальчиков от восьми до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Днепровском и Деснянском - по 20. В Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 27 человек. Всего болезнь преодолели 3 853 жителей Киева.

Умерли за сутки двое человек, всего, с начала пандемии, было зафиксировано 172 летальных случая.

Напомним, в Украине, где уже 108 415 случаев инфицирования Covid-19, по состоянию на 25 августа больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Также мы писали, что нардеп от "Слуги народа" считает, что в стране началась вторая волна коронавируса. Также он добавил, что не верит в то, что люди будут соблюдать карантин.