Эльман Пашаев, адвокат, с которым российский актер Михаил Ефремов накануне перезаключил договор, направил генпрокурору России Игорю Краснову обращение из-за угроз, которые поступают в его адрес.

Об этом со ссылкой на документ пишет ТАСС.

В заявлении Пашаев утверждает, что регулярно получает угрозы о возбуждении против него уголовного дела, если он не откажется от защиты Ефремова. По словам адвоката, он получил информацию об обращении подставных лиц в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

Пашаев просит генпрокурора провести проверки данной информации и предоставить ему защиту.

Напомним, артиста Ефремова обвиняют в смертельном ДТП, которое он совершил, будучи пьяным. Однако в конце августа полуслепой свидетель в суде рассказал о том, что Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП.

Также мы писали, что ранее Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. Из-за этого судебное заседание было перенесено. Однако в результате артист явился в суд без защитника, потому заседание отложили еще на неделю, а сам Ефремов перезаключил договор с Пашаевым.