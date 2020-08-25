Во вторник, 25 августа, в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины, в котором донецкий "Шахтер" сразится с киевским "Динамо".

Матч пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 21:00 по киевскому временим.

В этом году официальным спонсором матча стала ТМ Waissburg. Официальным мячом в девятый раз будет Select. Трансляцию поединка обеспечат официальные вещатели Суперкубка ТРК "Украина" и ТК "Футбол" 1/2/3.

На предматчевом совещании, которое состоялось сегодня утром, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

Номинальные гости, которыми являются киевляне, сыграют в домашней белой форме (голкипер - в сером), "горняки" выйдут на поле в традиционных оранжево-черных футболках и черных шортах (голкипер - в зеленом).

Из-за карантинных мер в Украине поединок пройдет без зрителей. Главный арбитр встречи Виталий Романов.

Напомним, ранее стало известно, что очередной розыгрыш Суперкубка Украины - XVII по счету - впервые состоится в Киеве.

Отметим, что в этом году Суперкубок и первый тур украинского чемпионата пройдут без зрителей.