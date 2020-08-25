В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) осудили нападение на журналистов телеканала Zik и депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое произошло 24 августа в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Так, в НСЖУ напомнили, что нападение произошло во время прямого эфира, когда с журналистами общались народный депутат ОПЗЖ Татьяна Плачкова и председатель депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдан Гиганов. В это время к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, начали ругаться, толкаться, ломать оборудование телеканала и специальные стойки.

Ведущими прямого эфира из Одессы, который транслировался с Приморского бульвара, были Артем Бибик и Дария Муринская. Они пытались продолжать прямое включение, несмотря на нападение радикалов. А народный депутат Татьяна Плачкова обвинила в срыве телеэфира мэра Одессы Геннадия Труханова.

В НСЖУ осуждают это препятствование журналистской деятельности в Одессе и призывают правоохранителей к надлежащему реагированию.

"Журналисты не должны бояться выполнять свою работу. Охота за съемочными группами, которые приглашают в эфир тех или иных политиков, недопустима. Причем нет оправдания нападениям безотносительно к СМИ или к гостям, которых приглашают журналисты в эфир. Если медиа зарегистрировано в Украине, а политик не преследуется государством, то проявления приступов агрессии радикалов против журналистов должны заканчиваться однозначно - скамьей подсудимых и весомыми приговорами", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, по состоянию на начало августа против журналистов в Украине 45 раз применяли силу.

Также мы писали о том, что в Днепре и Железном Порту напали на журналистов, которые пытались снять факты нарушения карантина.