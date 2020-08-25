Народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине, где уже 108 415 случаев инфицирования Covid-19, началась вторая волна коронавируса.

Об этом он заявил в Раде во вторник, 25 августа, сообщает корреспондент "Страны".

"Скорее всего, это вторая волна, хотя ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - Ред.) ещё официально так не считает. Но такие страны как Франция, Испания уже полагают, что это вторая волна", - сказал Радуцкий.

На вопрос журналистов, что в таком случае будет с карантином, Радуцкий заявил, что вряд ли украинцы будут соблюдать его, отметив, что никто не надевает маски и не придерживается социальной дистанции.

"Этот вопрос давайте зададим гражданам Украины, так как сегодня нет карантина, но есть ограничения, которые не влияют ни на экономику, ни на бизнес, но никто не выполняет просьбы о масках, социальной дистанции. Поэтому, вы знаете, я не верю, что люди будут выполнять карантин. А это очень плохо, потому что с такой погодой... Сейчас ещё месяц и начнётся волна гриппа. Сезонная, которая каждый год. Если эти два вируса соединяться, то я даже не хочу говорить, что может произойти", - опасается депутат.

Напомним, в Украине, по состоянию на 25 августа больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Также мы писали, что в ВОЗ заявили, что медики могут предотвратить вторую волну Covid-19. Там отметили, что медработники стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания.