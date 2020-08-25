Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 августа
В Украине, где по состоянию на 25 августа число зараженных Covid-19 выросло на 1 658 человек, всего зафиксировано уже 108 415 случаев инфицирования. Вчера больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом в официальном Telegram-канале "Коронавирус-инфо".
Сообщается также, что по состоянию на утро 25 августа в Украине выздоровело уже 52 870 пациентов с коронавирусом (+346 за сутки). 2 318 случаев оказались летальными (+25).
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 25 августа:
Винницкая область - 3 649 (+25),
Волынская область - 5 187 (+40),
Днепропетровская область - 2 050 (+45),
Донецкая область - 1 238 (+1),
Житомирская область - 2 923 (+59),
Закарпатская область - 7 063 (+37),
Запорожская область - 1 407 (+30),
Ивано-Франковская область - 8 154 (+179),
Кировоградская область - 769 (+1),
Киев - 12 153 (+130),
Киевская область - 5 115 (+90),
Львовская область - 13 389 (+136),
Луганская область - 244 (0),
Николаевская область - 1 004 (+7),
Одесская область - 6 166 (+112),
Полтавская область - 677 (+14),
Ровенская область - 8 644 (+85),
Сумская область - 1 246 (+59),
Тернопольская область - 4 923 (+158),
Харьковская область - 7 807 (+173),
Херсонская область - 337 (+1),
Хмельницкая область - 2 047 (+37),
Черновицкая область - 9 371 (+204),
Черкасская область - 1 300 (+3),
Черниговская область - 1 552 (+32).
Напомним, эксперт ВОЗ рассказал, что второй волны коронавируса в мире можно избежать.
Также мы писали о том, что зараженных коронавирусом в Киеве уже больше 12 000 человек.