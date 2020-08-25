В Украине, где по состоянию на 25 августа число зараженных Covid-19 выросло на 1 658 человек, всего зафиксировано уже 108 415 случаев инфицирования. Вчера больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом в официальном Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

Сообщается также, что по состоянию на утро 25 августа в Украине выздоровело уже 52 870 пациентов с коронавирусом (+346 за сутки). 2 318 случаев оказались летальными (+25).

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 25 августа:

Винницкая область - 3 649 (+25),

Волынская область - 5 187 (+40),

Днепропетровская область - 2 050 (+45),

Донецкая область - 1 238 (+1),

Житомирская область - 2 923 (+59),

Закарпатская область - 7 063 (+37),

Запорожская область - 1 407 (+30),

Ивано-Франковская область - 8 154 (+179),

Кировоградская область - 769 (+1),

Киев - 12 153 (+130),

Киевская область - 5 115 (+90),

Львовская область - 13 389 (+136),

Луганская область - 244 (0),

Николаевская область - 1 004 (+7),

Одесская область - 6 166 (+112),

Полтавская область - 677 (+14),

Ровенская область - 8 644 (+85),

Сумская область - 1 246 (+59),

Тернопольская область - 4 923 (+158),

Харьковская область - 7 807 (+173),

Херсонская область - 337 (+1),

Хмельницкая область - 2 047 (+37),

Черновицкая область - 9 371 (+204),

Черкасская область - 1 300 (+3),

Черниговская область - 1 552 (+32).

Напомним, эксперт ВОЗ рассказал, что второй волны коронавируса в мире можно избежать.

Также мы писали о том, что зараженных коронавирусом в Киеве уже больше 12 000 человек.