Основатель Facebook Марк Цукерберг в прошлом году предупреждал американские власти об угрозе, исходящей от китайских продуктов и самого популярного в мире приложения TikTok.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, Цукерберг в 2019 году говорил лидеру США Дональду Трампу, что рост китайских технологических компаний угрожает американскому бизнесу. Кроме того, основатель Facebook, выступая с речью перед студентами университета Джорджтауна, заявил, что TikTok не разделяет американских ценностей и угрожает лидерству США в технологической сфере.

В дополнение к высказываниям Цукерберга Facebook создал группу защиты интересов под названием American Edge, которая начала размещать рекламу, восхваляющую технологические компании США за их вклад в экономику, а также за национальную безопасность и культурное влияние.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что работа TikTok в Штатах будет прекращена, если до 15 сентября приложение не продадут американской компании.

Сегодня стало известно, что руководство приложения официально подало иск против президента США, который своим указом запретил его использование на территории страны. Они заявили, что у них не другого выхода, чтобы "защитить свои права, а также права сообществ и сотрудников".