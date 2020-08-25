Сегодня, 25 августа, состоялась внеочередная сессия Рады. Главный вопрос повестки, который активно пиарится властями - повышение минимальной зарплаты аж на 277 гривен до 5000.

Но под шумок был принят более важный документ - Меморандум о кредите ЕС, где Украина берет на себя много обязательств. За него проголосовали 249 депутатов - причем в одиночку бы законопроект "Слуги народа" принять не смогли. Подсобила фракция "Голос", а также депутатские группы "Довира" и "За будущее".

Документ о выделении займа с украинской стороны подписали в июле глава Минфина Сергей Марченко и председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. А законопроект в Раду внес Владимир Зеленский.

Кредит выдается на сумму 1,2 миллиардов евро под 0,125% годовых на 15 лет. Первый транш с 600 миллионами евро должен поступить в ближайшее время, а для второй части нужно выполнить определенные условия.

Среди требований Запада: возвращение "космических" зарплат членам набсоветов, новый формат госзакупки лекарств, передача под контроль иностранцев антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможни и многое другие.

Решение Рады здесь нужно, поскольку кредит от Евросоюза дается под государственные гарантии, которые может дать только парламент. Причем корректировать меморандум он уже не мог. Его могли или полностью согласовать, или отклонить, но во втором случае о 1,2 миллиардов евро кредита можно было бы забыть.

Подробно все новые обязательства Украины перед кредиторами "Страна" описывала в отдельной статье. В этом материале мы их кратко напомним.

1. Высокие зарплаты членов набсоветов

Украина обязалась проводить "реформу управления государственными предприятиями". А именно создать независимые наблюдательные советы на крупнейших 15 госкомпаниях "с рыночным вознаграждением" для их членов.

Речь идет о снятии ограничений на гигантские зарплаты для набсоветов. На время карантина они не могли получать больше 47 тысяч гривен. До карантина - по 300-500 тысяч в месяц и выше (детальнее в материале "Украинцы стали нацменьшинством". Как иностранцы контролируют госкомпании в Украине и сколько за это получают).

Владимиру Зеленскому на "нищенские" зарплаты жаловались сами члены набсоветов, которым серьезно уменьшили выплаты из-за коронавируса - государство вынуждено экономить. Президент пытался удовлетворить их пожелания, подал законопроект, но после общественного резонанса отозвал его.

Но теперь Рада обязалась отменить ограничения на выплаты членам набсоветов. Для этого нужно принять правки отдельным законом. Зеленский, к слову, его уже пытался летом внести на рассмотрение парламента, но затем отозвал из-за общественного возмущения. Поэтому интересный вопрос как он собирается их протягивать сейчас. Не исключено, что отложат на время после выборов.

2. Государственные закупки лекарств

Власть обязалась перевести все госзакупки лекарств и медицинских изделий в государственную компанию "Медицинские закупки Украины". В ней будет создан "независимый наблюдательный совет", который станет контролировать деятельность компании.

Эксперты уверены, что вскоре туда зайдут иностранцы. И легко догадаться, что преференции в закупках лекарств получат "нужные" иностранные компании. Особенно этот момент важен в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, поскольку сейчас Украина тратит огромные деньги на медикаменты.

3. Реформа налоговой и таможни, назначение их руководителей.

Пункт о "реформе" налоговых и таможенных органов есть в меморандуме с МВФ.

Уже назначен глава Налоговой службы - Алексей Любченко, а также был уволен уволили и.о главы таможни Игоря Муратова и назначили вместо него Андрея Павловского.

Однако пока статус Любченко находится в подвешенном состоянии. Он был назначен по ускоренной процедуре в разгар коронавируса. Затем, по требованию Запада, была принята поправка в закон, по которой назначенные по "упрощенной" процедуре занимают свои посты только до окончания карантина. Потом же должен быть проведен новый конкурс. Не исключено, что ЕС попытается продвинуть понятных для себя людей.

4. Передача иностранцем контроля над судебной системой

В меморандуме записана практически полная передача контроля практически над судебной системой иностранцам. Это уже фиксировалось в соглашении с МВФ и сегодня этот "успех" был закреплен.

Власть все так же обязуется создавать новую Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины с международным участием. А также предоставление европейцам права формировать Комиссию по вопросам этики, которая будет оценивать так называему "добропорядочность" судей и судейского начальства - ВККС и Высшего совета правосудия.

Экономист Виктор Скаршевский назвал этот пункт продажей суверенитета Украины. А юрист Ростислав Кравец - "лишним подтверждением того, что страна находится под внешним управлением".

Сюда же добавим, что Украина взяла на себя обязательства "уравнять в полномочиях государственных и частных судебных исполнителей". На практике это означает, что частники смогут действовать от имени любого клиента и против любого должника, включая государственные или общественные организации.

5. Антикоррупционные органы

В документе обозначено обязательство Украины по созданию "деполитизированной комиссии" по отбору нового прокурора САП (как мы сообщали, ее шеф Назар Холодницкий на днях ушел в отставку).

Это означает, что Запад плотно подключился к отбору преемника прокурора САП. И, скорее всего, иностранцы рассчитывают на то, что новый человек будет активно взаимодействовать с нынешним главой НАБУ Артемом Сытником, который считается ориентированным на западные структуры.

Правда, на этот счет есть и другие предположения (подробнее об интриге вокруг выбора преемника Холодницкого можно прочитать здесь).

6. Кассовые аппараты везде

В меморандуме прописано расширение использование кассовых аппаратов украинским бизнесом.

Это означает, что предприниматели вряд ли смогут рассчитывать на отмену обязательных РРО или хотя смягчение условий их использования. Хотя такой законопроект и зарегистрирован в Верховной Раде и многие представители малого бизнеса надеялись на его принятие. Но Меморандум с ЕС минимизирует вероятность любых послаблений.

7. Бюро финансовых расследований

Среди условий меморандум с Евросоюзом - принятие Кабмином Украины решения о "поэтапном демонтаже" налоговой милиции. Она, как известно, до сих пор действует в рамках уже расформированной Госфискальной службы.

Теперь должен быть разработан законопроект о создании нового агентства по финансовым расследованиям. Полем его деятельности должны стать "серьезные экономические и финансовые преступления".

8. "Рыночные цены" на газ для населения

Украинские власти гарантировали Евросоюзу, что предоставят потребителям возможность самим выбирать поставщика газа. А также введут на рынок газа для населения и тарифы, которые "отражают затраты". Данный пункт также есть в меморандуме с МВФ и уже выполняется - с 1 августа в Украине действует рынок газа для населения.

Полностью по рынку с начала этого месяца будут жители частных домов, у которых установлены газовые котлы. Владельцы жилья в многоэтажках перевелись на рыночные цены пока по кухонному газу. В обоих случаях это уже привело к росту тарифов за август в сравнение с июлем. По отоплению специальные цены продолжит действовать до конца следующего отопительного сезона, то есть до апреля 2021 года.

Что еще записано в меморандуме с ЕС - смотрите в блоге "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой на YouTube-канале "Страна.ua".

Как меморандум обсуждали в Раде

Первым выступил министр финансов Сергей Марченко. "Процентная ставка для нас приемлемая - 0,125% годовых. Срок кредита - до 15 лет. Помощь Европейского Союза есть очень важной для нас в условиях снижения экономической активности нашего государства в условиях эпидемии коронавируса", - сказал он.

Дальше начали выступать нардепы. За кредит на условиях ЕС высказывались представители Порошенко.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что меморандум позволит Украине идти дальше столбовой дорогой требований МВФ. И помянула Сороса.

"Я надеюсь, что все в этом зале, за исключением разве что "группы дефолта имени Коломойского", осознают понимание макрофинансовой помощи. Это критически важно… Это позитивный сигнал для инвесторов, что стране все-таки можно доверять, это выход на внешний рынок займов. Поэтому они нам ставят условия, а не для того, чтобы Сорос заработал деньги. Если бы не требования ЕС, не было бы структурных реформ, не было антиколомойского закона. Если власть только имитирует европейскую интеграцию, то хотя бы выполнение этих требований будет способствовать"

Также кредит поддержали в еще одной прозападной фракции - "Голосе".

"Этот меморандум нужно поддержать. Я хочу также сказать, что когда мы делали секвестр, то не рассчитывали на такой высокий дефицит, несмотря на то, что перезаложили расходы. Сейчас мы вышли более чем на 30 миллиардов гривен недопоступления в бюджет", - сказал нардеп Владимир Цабаль.

ОПЗЖ в лице нардепа Александра Пузанова высказалсь против меморандума. Он заявил, что ЕС "втюхивает" кредит под кабальные условия - а лучше бы обеспечил поддержку украинским экспортерам, сняв для них барьеры. "Это проедание, а не развитие, у нас не будет будущего".

Сергей Власенко от "Батькивщины" заявил, что за кредит в 600 миллионов "сдаются государственные национальные интересы". Тарас Батенко из группы "За будущее" возмутился, что украинцы вынуждены будут отдавать госзакупки лекарств компании, на которую укажет ЕС и прошелся по высоким зарплатам в Набсоветах, которые Украина обяжется вернуть.

Итоги голосования оказались такими: 216 голосов дали "слуги народа", один голос - "ЕС", чьи представители поддерживали меморандум с трибуны. Причем Иванна Климпущ-Цинцадзе, которая говорила, что меморандум нужен, сама от голосования воздержалась.

8 голосов дала группа "За будущее", чей представитель Батенко с трибуны критиковал проект. 13 голосов "за" дала депутатская группа "Доверие" - плюс 6 от "Голоса" и 5 внефракционных.

Ни одного голоса "за" не было от ОПЗЖ и "Батькивщины".

Итоги этого голосования анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Ратификация меморандума по кредиту ЕС, который усиливает внешнее управление, это, безусловно, очень показательное решение на следующий день после празднования Дня независимости.

Лучше, чем тысяча слов показывает насколько наша страна действительно независима.

Не очень, скажем так, независима.

Как мы уже писали, этим Меморандумом Украина берет обязательство увеличить роль международных структур в судебной системе, правоохранительных органах, в набсоветах госпредприятий (с восстановлением им космических зарплат).

Правда, есть вариант, что на практике Меморандум работать не будет, так как Рада просаботирует эти обязательства.

Потому что 600 миллионов мы получим сразу (ещё без всякого выполнения условий), а 600 - когда выполним.

И во власти могут посчитать, что без этого второго шанса в 600 миллионов мы можем обойтись".