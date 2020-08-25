В Великобритании готовятся к модернизации вооруженных сил - планируется полностью законсервировать все танки, в английском министерстве обороны полагают, что подобная техника вообще устарела.

Об этом пишет The Times.

Так, правительство может принять решение законсервировать технику из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков "Челленджер 2" и 388 боевых машин пехоты "Уорриор".

Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.

Отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация танков и БМП или приобретение у Германии танков "Леопард 2", Лондон уже начал исследовать возможности изменить свою роль в деятельности НАТО.

Напомним, минобороны Великобритании планировало создание лазерного оружия.

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