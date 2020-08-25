В Квинсе (район Нью-Йорка - Ред.) в субботу, 22 августа, в полукилометровую очередь за бесплатной едой, выстроились люди которые остались без работы из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет New York Post.

Так, очередь начала выстраиваться еще до рассвета и растянулась на многие кварталы. Журналист из Нью-Йорка сравнил происходящее с очередями за хлебом в 1930-х годах, в годы Великой Депрессии.

"Это напоминает мне картину из Великой депрессии, где мужчина в костюме и галстуке дает другому мужчине в костюме яблоко. Это все, что у него было", - сказал журналист и волонтер Педро Родригес.

Сообщается, что до тех пор, пока в городе не разразилась пандемия, продовольственный пункт La Jornada раздаваа продукты примерно 1 000 семьям в неделю. Сейчас это число превышает 10 000. По оценке Food Bank of New York, в пяти районах города голодающих насчитывается десятки тысяч.

"Люди в возрасте, мамы и дети, одинокие люди - многие иммигранты из Китая и Мексики - ждут часами. Они собираются толпами везде и всякий раз, когда появляется наш грузовик с едой. Мы чувствуем, что находимся под водой, тонем в цунами людей", - описал ситуацию Родригес.

Менее чем за час в субботу Родригес и его армия добровольцев, почти в 400 человек, раздали в Квинсе продуктовые наборы 250 нуждающимся.

Раньше все получали продукты в порядке очереди, по мере прихода в продуктовый банк. Но сейчас голодные начали приходить до рассвета, потому что они боятся, что в La Jornada закончится еда. Однажды, в конце марта, очередь растянулась на рекордные 28 кварталов.

"Я не могу гордиться, я должен приезжать сюда. Я должен кормить свою семью. Это тяжело. Но что делать?", - рассказал один из безработных по имени Монкайо.

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