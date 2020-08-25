Банковая заявляет, что встреча Зеленского с Путиным в рамках "нормандской четверки" может состояться уже в конце сентября. Однако в Москве пока не подтверждают даже контактов на уровне глав МИД.

Разбирались, насколько реально провести в ближайшее время новый саммит по Донбассу.

Что заявили Киев, Берлин и Москва

Вчера Владимир Зеленский принял у себя главу МИД Германии Хайко Мааса. Они обсудили Донбасс и возможную встречу в "нормандском формате" на высшем уровне.

Именно украинский президент поднял тему проведения очередной встречи лидеров стран "нормандской четверки".

"Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в "нормандском формате" – все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас на самом деле есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа", – сказал Зеленский.

Маас в ответ выразил надежду, что в сентябре пройдет встреча министров иностранных дел четырех стран. Которая, по его мнению, приблизит выполнение решений предыдущего саммита в Париже. Однако Зе продолжал говорить о встрече лидеров, причем уже называя конкретные сроки.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", – заявил президент.

Владимир Зеленский и Хайко Маас. Фото Офиса президента

Впрочем, Германия о встрече президентов и канцлера пока молчит. И повторяет тезис о том, что пока не исполнены парижские договоренности конца 2019 года.

"Для того чтобы мы встретились в "нормандском формате" в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже. Это касается и перемирия, и обустройства дополнительных пунктов переходов. Мы договорились о многих проектах, которые необходимо реализовывать. Есть также ряд экономических и социальных тем", - сказал немецкий министр на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, только после этого можно будет приступать к политическим вопросам - "формуле Штайнмайера", выборам на Донбассе и способам передачи границы под контроль Украины. При этом дипломат призвал Киев уже сейчас разрабатывать вопросы выборов на неподконтрольных территориях.

"Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности проведением выборов в ОРДЛО", - отметил Маас.

Итак, германский представитель, в отличие от Зеленского, ни разу не заявил, что встреча лидеров стран "четверки" может состояться в конце сентября. Но делал акцент на исполнении предыдущих договоренностей. А главное - призывал показать прогресс на политическом треке.

Последнее - камень, безусловно, в огород Киева. Украина в этом направлении двигаться отказывается, пока "республики" Донбасса не самораспустятся и не вернут неподконтрольный участок границы с Россией. Что полностью противоречит Минским соглашениям.

Поэтому пока даже встреча не то что президентов, но даже министров иностранных дел под вопросом. Москва после выступления Мааса в Киеве заявила, что глава МИД Сергей Лавров пока никуда не собирается. По крайней мере, до исполнения решений предыдущего саммита.

"Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Мааса в Москве (он там был 11 августа, накануне визита в Украину - Ред.) ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита", - сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

То есть, по логике и Германии, и России, эти решения еще не исполнены. И говорить определенно можно пока только о встрече помощников лидеров стран, о чем недавно говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что нужно сделать для встречи лидеров N4?

В декабре 2019 года Украина, Россия, Германия и Франция провели саммит в Париже по Донбассу. И подписали итоговое коммюнике. В него записали следующие основные моменты:

Полное и всеобъемлющее прекращение огня.



Обмен "всех на всех".



Договориться о трех новых участках разведения войск.



Согласование в рамках "Минска" и "Нормандии" всех правовых аспектов особого статуса Донбасса - особенно его функционирования на постоянной основе.



Включение в украинское законодательство согласованного осенью варианта "формулы Штайнмайера", по которой особый статус начинает действовать сразу после выборов в ОРДЛО.

Из всех указанных пунктов более-менее выполненными можно считать лишь первые два. Перемирие длится с 27 июля - то есть уже почти месяц - а обмен провели еще до конца года (и, по слухам, готовится еще один: нет сомнений, что и его проведут, причем поближе к местным выборам).

Третий пункт, по заявлениям Офиса президента, тоже исполняется - на днях стороны договорились о четырех новых участках разведения сил. Но еще неизвестно, каких и когда. Так что и эта информация пока находится под вопросом, хотя прогресс, возможно, и есть.

А вот два последних - политических - пункта не исполнены от слова "совсем".

Согласование особого статуса идет в каком-то странном режиме - глава ОП Андрей Ермак заявлял, что этот вопрос обсуждается с "представителями ОРДЛО", которых Киев накануне ввел в украинскую делегацию - с Гармашом и Казанским. То есть обсуждают сами с собой , а не с "республиками".

Речь идет о законе, который принят в Украине, но не действует, пока в Донецке и Луганске не пройдут выборы. Он носит временный характер и каждый год продлевается. По Минским соглашениям, действие этого закона должно быть закреплено в Конституции, чтобы обеспечить его постоянный характер.

Ничего даже отдаленно похожего со стороны Киева пока не предлагается. А значит, требование коммюнике ни "республики", ни Россия исполненным не признают.

Нет никаких подвижек и по включению "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

По обоим этим вопросам все лето шли скандалы - Россия требовала запустить их обсуждение в рамках "Минска". В противном случае помощник Путина Дмитрий Козак пригрозил выйти из договоренностей со своим украинским визави Андреем Ермаком.

Накануне Рада приняла постановление о местных выборах, куда записала отказ проводить их на Донбассе, пока не будет передан контроль над границей. Текст документа противоречил не только Минским соглашениям, но и коммюнике Нормандской встречи, где выписана приверженность "Минску-2". В нем, напомним, выборы проводятся до передачи границы.

Москва уже потребовала изменить постановление Рады. Таким образом создав еще одно условие для встречи глав государств. Как завтра этот вопрос будет рассматриваться на профильном комитете Рады.

Исполнит ли Киев условия?

Итого - есть уже как минимум три пункта, которые отдаляют встречу Зеленского и Путина с лидерами европейских держав. И, нужно сказать, нет особых надежд, что они будут исполнены.

Как минимум два пункта - "формула Штайнмайера" и постановление о выборах - требуют решений парламента.

Можно догадаться, каких трудов и скандалов будет стоить Зеленскому протащить их через Раду и улицу. Да и согласование с "ДНР" и "ЛНР" их особого статуса в составе Украины также вызовет акции националистов и сторонников Порошенко, которые и так уже готовят свой "майдан". Собственно, поэтому Банковая избегает данных шагов уже более года.

Единственное, что может сдвинуть процесс с мертвой точки, - это близость местных выборов, на которых Зеленский снова пытается показать себя миротворцем. Чтобы остановить обвальный отток избирателей на юго-востоке страны.

Именно под выборы было запущено перемирие (хотя до того Офис президента отказывался его согласовывать), только на днях начали решать вопросы разведения войск, а в делегацию Украины не так давно ввели умеренного Леонида Кравчука и крайне лояльного к Донбассу Витольда Фокина (Кравчук, напомним, уже обратился к Раде с просьбой изменить постановление о выборах, и Комитет по местному самоуправлению рассмотрит этот вопрос).

Но эти половинчатые меры могли сработать еще год назад, когда кредит доверия к Зе был высок - как внутри страны, так и в Москве. Сегодня ситуация изменилась. РФ требует от Украины конкретных политических шагов - и только после них готова будет к новым договоренностям.

На Банковой же пытаются добиться встречи с Путиным и поднять свой рейтинг в глазах юго-восточных избирателей "малой кровью" - перемирием, обменами, разведениями сил, а также обещаниями подумать о выполнении политической части Минских соглашений в будущем. То есть уже испытанными средствами.

Сработает ли это? Пока не похоже на то.

О требуемом прогрессе в политической части Минских соглашений говорит, как видим, не только Москва, но уже и Германия. Поэтому вряд ли Зе удастся на этот раз выйти на саммит без подвижек с особым статусом и "формулой Штайнмайера". А любые подвижки чреваты протестами националистов.

Какие-то послабления для Зеленского в плане снятия части условий проведения новой встречи могут быть только в одном случае - если на уступки России пойдет Евросоюз. Например, снимет часть санкций с РФ за прекращение огня на Донбассе. Но пока непонятно, что может подвигнуть Францию и Германию идти на такие компромиссы. Особенно на фоне ситуации в Беларуси и скандала с отравлением Навального. Тем более что сама по себе встреча в Нормандском формате вряд ли станет прорывом, если ей не будут предшествовать реальные шаги Киева по политической части.

Так что в любом случае уже в сентябре Зеленскому нужно будет принимать принципиальные решения по вопросу, как двигаться дальше по Донбассу.