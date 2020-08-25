К антироссийским санкциям ЕС, введенным из-за аннексии Крыма, присоединились еще шесть стран
К решению о продлении антироссийских санкций Евросоюза, введенных из-за аннексии Крыма, присоединились еще шесть стран.
Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.
Так, в этот список вошли страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.
Уточняется, что указанные государства будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета. Евросоюз принял к сведению это обязательство и приветствует его.
Напомним, в конце июня Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции, введенные из-за Украины.
Также мы писали, что Германия хочет ввести киберсанкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.