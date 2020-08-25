К решению о продлении антироссийских санкций Евросоюза, введенных из-за аннексии Крыма, присоединились еще шесть стран.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Так, в этот список вошли страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Уточняется, что указанные государства будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета. Евросоюз принял к сведению это обязательство и приветствует его.

Напомним, в конце июня Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции, введенные из-за Украины.

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