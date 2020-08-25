Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук показал свое защитное средство от Covid-19.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое обнародовано в Youtube, на вопрос, что у Кравчука за прибор находится на шее, тот ответил, что это защита от коронавируса.

"Это сделали американцы. Он работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", - ответил Кравчук.

Напомним, по данным на утро, 25 августа, в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 1 658 человек. С начала пандемии заболели 108 415 жителей нашей страны.

Также мы сообщали, что лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Болезнь Covid-19 также подтвердилась у ее дочери и супруга.