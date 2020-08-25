Сеть фастфудов KFC временно откажется от своего главного слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на главного специалиста по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай пишет РИА Новости.

"Мы оказались в уникальной ситуации - у нас есть знаковый слоган ("Так вкусно, что пальчики оближешь"), который не совсем вписывается в текущую обстановку", - сказала Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Уточняется, что слоган не будет использоваться временно, и "когда настанет подходящее время", его вернут.

Напомним, в 2016 году Украина стала №1 в мире по числу KFC для автомобилистов.

Также мы писали, что в Венгрии обязали Facebook заплатить стране $4 млн за неправдивый слоган.