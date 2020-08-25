В центре индийского города Мумбаи обрушился пятиэтажный жилой дом, в результате чего под обломками оказались по меньшей мере 100 человек.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

"Я считаю, что во время обрушения внутри здания находилось от 100 до 125 человек", - сообщил местный депутат Бхаратшет Марути Гогавале. По его словам, не все, из примерно 200 жильцов были дома, когда здание рухнуло.

На место происшествия прибыли три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Спасатели и местные жители вытащили из-под обломков около 30 человек. По данным полицейского управления западного штата Махараштра, в доме насчитывалось около 47 квартир. Властям еще предстоит установить причину обрушения и количество пострадавших.

Старые и ветхие конструкции и незаконные постройки в Индии часто приводят к обрушениям. Как правило, это происходит во время проливного дождя. По последней информации Национального бюро данных о преступности, в 2017 году в Индии в результате обрушения 1 161 здания погибло около 1 200 человек.

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