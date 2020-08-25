В Украине, по состоянию на утро вторника, 25 августа, за сутки зафиксировано 1 658 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 108 415 человек. Вчера, 24 августа, в Украине было зафиксировано 106 757 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 318 пациента с этим диагнозом (+ 25 за сутки). Выздоровели уже 52 870 жителей страны (+ 346 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 53 227 человек (+ 1 287 за сутки).

Напомним, Трамп заявил, что США избавятся от Covid-19 хоть с вакциной, хоть без нее.

Также добавим, что коронавирус может спасти сотни жизни только потому, что воздух на карантине стал чище

Кроме этого мы сообщали, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью.