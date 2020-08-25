Президент США Дональд Трамп снова отметился необычным заявлением по поводу непрекращающейся эпидемии коронавируса в стране (по данным Университета Хопкинса на утро 25 августа, в США 177 248 человек скончались от короноавируса. Общее число зараженных - 5 739 068 - Ред.).

Об этом глава Белого дома заявил на митинге своих сторонников в Северной Каролине, как передает пресс-служба Белого дома.

"Когда мы избавимся от этого вируса... А это произойдет гораздо быстрее, чем люди думают. С вакцинами и даже без них. Это уже происходит", - в частности заявил Дональд Трамп.

Он так же напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины. По словам президента, препарат "может появиться до конца года или гораздо раньше".

Напомним, главные соперники Трампа на ноябрьских выборах президента, Джо Байден и Камала Харрис будут регулярно сдавать тесты на Сovid-19.