Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального (сейчас находится в клинике Берлина - Ред.) обвинил главного врача омской БСМП № 1 Александра Мураховского в том, что тот сознательно препятствовал отправке Алексея в Германию.

Об этом Олег Навальный написал в своем Facebook.

"Классную пресс-конференцию сегодня (24 августа - Ред.) устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея.

Мне вообще редко доводилось видеть более конченых людей в своей жизни, чем он. Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабелен и он его не отпустит. Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить).

Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в Омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за своё кресло.

Я говорю спасибо пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь Алексея. Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз.

Главврачу Мураховскому "спасибо" пусть говорят силовички", - написал Олег Навальный.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.