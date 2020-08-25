Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в главное политическое событие 2020 года - выборы президента США. Кандидаты от Демократической партии Джо Байден (баллотируется на пост президента) и Камала Харрис (возможный вице-президент) публично дали обещание регулярно проверяться на Covid-19.

Об этом заявил Эндрю Бейтс, уполномоченный представитель избирательной кампании Байдена-Харрис, как сообщает Bloomberg.

Эндрю Бейтс так же отметил, что избирательный штаб оперативно сообщит американским СМИ и общественности, если у Джо Байдена или Камалы Харрис будет обнаружен коронавирус.

Кстати, по последним данным Университета Хопкинса, по состоянию на утро 25 августа, в США 177 248 человек скончались от короноавируса. Общее число зараженных уже 5 739 068.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп предсказал США Апокалипсис, если на выборах президента победит Джо Байден.