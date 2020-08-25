Несмотря на то, что между Киевом и Минском возникла некоторая напряженность, после советов Владимира Зеленского провести в Беларуси новые выборы президента, Александр Лукашенко все-таки поздравил своего коллегу с Днем Независимости Украины.

Об этом передает официальный сайт президента Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Президент Беларуси пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не важно, какая фамилия будет у президента Беларуси, а главное, что бы Беларусь была независимой и демократической страной.