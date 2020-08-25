В Новомосковске, в Днепропетровской области, спасатели помогли животному. Они сняли с дерева енота, который не мог сам спуститься на землю.

Об этом сообщает прес-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.



"22 августа в 22:22 в Службу спасения поступило сообщение от обеспокоенной девушки о том, что на улице Гетманской города Новомосковск ее домашний любимец залез на дерево и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения увидели енота, сидящего на дереве, ориентировочно на уровне второго этажа дома.

С помощью раскладной лестницы спасатели добрались до пушистого зверька и сняли его на землю. Животное целым и неповрежденным передали хозяйке.

"К работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", - добавили в ведомстве.

Фото: ГСЧС

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