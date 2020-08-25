Предприниматель Евгений Лебедев станет пэром и войдет в состав Палаты лордов, верхней в парламенте Великобритании. Он является сыном известного российского предпринимателя Александра Лебедева, который ранее работал в КГБ.

Евгений Лебедев ныне является владельцем британских газет The Evening Standard и The Independent. Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу, 31 июля, озвучил список из 36 фамилий пожизненных пэров, которые возводятся в ранг барона, однако не могут передать титул по наследству. Об этом сообщает DW.

Решение о включении Евгения в список пэров и вхождении его в состав 800 членов Палаты лордов утвердила Екатерина II.

По сообщениям британских изданий, Бориса Джонсона неоднократно видели в неформальной обстановке с российским бизнесменом. Так, в 2019 году британская газета The Guardian в деталях описала вечеринку во время одного из уик-эндов, когда премьер гостил в переделанном под загородное поместье замке Лебедева в итальянской Перудже.

Лебедев получил подданство Великобритании в октябре 2010 года. Его отец - Александр Лебедев - в свое время работал в советском посольстве в Лондоне, и ребенком будущий бизнесмен ходил в британскую школу. До 1991 года Лебедев-старший работал в центральном аппарате первого управления КГБ СССР. Александра Лебедева также подозревали в спонсировании в выступавшей за "Брекзит" Консервативной партии.

Наряду с Лебедевым, в список, представленный Джонсоном, вошли брат премьера Джо Джонсон, который ранее покинул правительство страны из-за несогласия со взглядами главы кабмина на "Брекзит", бывшие министры финансов Филип Хаммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй - Филип.

Как сообщала "Страна", сотрудники правоохранительных органов Британии задержали британского депутата, которого обвинили в изнасиловании коллеги. Также он являлся бывшим министром.

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