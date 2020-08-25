Министерство обороны Беларуси приступит к третьему, окончательному, этапу проверки боевой готовности армии. В стране хотят привести отдельные воинские части в высшие степени боевой готовности. Кроме тогго, они призовут военных из запаса.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил", - сообщает прес-служба.

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Сначала на митингах были жесткие стычки с правоохранителями, два человека погибли, милиция задержала несколько тысяч человек, которые после этого заявили о пытках и жестоком обращении ОМОНа и милиции.

Лукашенко называет митинги подготовленными из-за границы: с Украины, Литвы, Польши и даже Америки, поэтому решил привести основные части армии в полную боевую боеготовность из-за "напряжения" на внешней границе.