В России заявили, что ничего не знают о возможности того, что встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится в сентябре. Об этом ранее говорил министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в комментарии изданию "РИА.Новости".

"Нам об этом неизвестно", - сказала она, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Захарова отметила, что в ходе переговоров Мааса в Москве ему была подтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита.

Ранее "Страна" писала, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники Нормандской четверки встретятся в Париже. Они начнут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, который пройдет в Берлине.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" все-таки состоится в конце августа. По его словам, главы государств достигли договоренности по этому вопросу.