Президент США Дональд Трамп, которого Республиканская партия выдвинула на выборы американского президента на второй срок, пошутил о том, что он будет на посту главы Белого дома еще 12 лет. Он сделал это на съезде Республиканской партии в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.

Трансляцию со съезда вел телеканал Fox News.

Перед выступлением главы государства, его сторонники скандировали фразу: "Еще 4 года".

"Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", - сказал Трамп.

Согласно американскому законодательству, в США один человек не может претендовать на пост президента более двух раз, после этого он уходит из политики. Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником Трампа будет кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее "Страна" писала, что Трамп предсказал США Апокалипсис, если победит Байден.

Также мы рассказывали, что один из главных советников Трампа уходит в отставку за два месяца до выборов президента США.