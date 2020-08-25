Музыкант Александр Положинский, который допускает, что может баллотироваться в мэры Луцка, отказался от ордена, выданного Зеленским.

Президент наградил его, включительно с другими деятелями культуры, орденом "За заслуги".

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

Положинский заявил, что сегодня в колонне Марша защитников Отечества шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

Также, по словам Положинского, этого ордена заслуживают люди, которые безосновательно содержатся в тюрьме в "деле Шеремета", он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", – резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшему морпеху, конструктору и поэту Рыбчинскому.