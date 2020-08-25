Украинский военный погиб от ранения в голову в районе проведения операции Объединенных сил под Луганском. Это случилось 22 августа, через четыре недели после того, как между армией и боевиками установили перемирие.

О трагедии стало известно из сообщения Сергея Сердюка в социальной сети Facebook.

Лейтенант ВСУ Владимир Рудик из Тернопольской области скончался предположительно 22 августа.

"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого лобного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк на своей странице.

Он добавил, что украинский боец был родом из села Злотники Теребовлянского района Тернопольской области. У него остались родители и сестра. На фронт он ушел добровольцем с самых первых дней событий на востоке Украины.

Владимир Рудик прошел весь путь от солдата до старшего лейтенанта, был командиром 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Получил за время службы 6 государственных наград. В Тернопольской области подтвердили гибель бойца, но причины трагедии не сообщаются.

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