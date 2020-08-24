Курьезный случай произошел вчера вечером на Набережном шоссе в столице. Все началось с того, что у водителя маршрутного "Богдана" возник конфликт с одним из пассажиров по поводу оплаты проезда.

Вошедший на одной из предыдущих остановок пассажир не передал деньги за проезд и отказывался покидать салон. Разгоряченный водитель-кавказец решил проучить "зайца", остановил автобус и пошел через весь салон лично выгонять безбилетника. Отказывающийся платить пассажир оказал ожесточенное сопротивление и не захотел выходить, между водителем маршрутки и "зайцем" завязалась драка.

Другие пассажиры решили не вмешиваться. Позже водитель-таки одержал верх и с боем выставил безбилетника из салона на улицу. Но на этом история не закончилась.

Как мы узнали из собственного источника в правоохранительных органах, когда шофер вернулся на свое водительское место, оказалось что кто-то из пассажиров в пылу драки выкрал у него всю кассу, которую водители маршруток, как правило, возят в картонной коробке возле себя.

Сколько точно было денег водитель не считал, но обратился в полицию с заявлением где указал, что у него выкрали всю выручку за день - более 2-х тысяч гривен.

Заведено уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. Заявления от избитого водителем пассажира в полицию пока не поступало.

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