В Гонконге выявлен возможный случай повторного заражения коронавирусом. Это первое повторное инфицирование на территории страны.

Об этом со ссылкой на информацию из Университета Гонконга сообщает "Интерфакс".

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился Covid-19 через 4,5 месяцев после первого заражения", - говорится в сообщении.

Исследователи из Гонконга утверждают, что этот случай действительно свидетельствует о повторном заражении, поскольку они обнаружили существенные различия в двух наборах вирусов, которыми был заражен 33-летний мужчина. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.

Повторная инфекция, говорят ученые, вызвана новым вирусом, обнаруженным после возвращения пациента из Испании. Секвенирование генома вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

Такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Напомним, в Украине первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в апреле. А в России зарегистрировали аналогичный - в июле.

Также мы писали, что, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что у повторного заражения инфекцией Covid-19 пока нет научного подтверждения.