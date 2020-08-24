Возле Офиса генерального прокурора Украины в Киеве собрались радикалы. Они требуют, чтобы правоохранители освободили всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Нацполиция, а также инициатива Free Riff в Facebook.

Участники акции отметили, что находятся под ОГП на улице Резницкой и собираются остаться там на ночь. При этом правоохранители насчитали около 50 участников митинга.

"В настоящее время большая часть участников акции покинула место проведения массового мероприятия. Однако, напротив входа в здание ОГП, через дорогу, протестующие установили три имитационные палатки, возле которых, на данное время, находятся 25 человек разной возрастной группы и, предварительно, они намерены остаться на месте до утра 25 августа", - сообщили в полиции

Завтра, 25 августа, в Шевченковском суде Киева в 13:00 должно состояться заседание, на котором судья будет решать судьбу Андрея Антоненко.

Радикалы надеются, что "Риффмастера" отпустят из-под стражи, и именно этим аргументируют продление акции до вторника.

Фото: Facebook/Free Riff

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

16 июля Печерский районный суд Киева в четверг, 16 июля, продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее оставили под стражей до 13 сентября.

Перед этим 10 июля Киевский апелляционный суд не стал отпускать на поруки Кузьменко. Ей оставили в силе меру пресечения в виде ареста до 24 июля.