Мировой суд района Южное Медведково в Москве приостановил производство по уголовному делу Алексея Навального, который находится в коме по причине вероятного отравления. Речь о деле, в котором политика обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщают РИА "Новости", в понедельник, 24 августа.

"Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней" – говорится в постановлении, которое озвучила судья Вера Акимова.

Так, данное решение было принято вопреки позициям прокурора и адвокатов. Они в заседании не участвовали, но еще 17 августа направили в суд письменное ходатайство с просьбой отложить слушание из-за занятости в другом процессе. Государственный обвинитель также настаивала на переносе суда, сославшись на состояние здоровья Навального.

"Ввиду неявки защитников и самого Навального, в том числе имеются сведения о состоянии его здоровья, я просила бы отложить слушание уголовного дела и направить запрос в медучреждение Омска с вопросом о его состоянии здоровья и его нахождении…", - заявила прокурор.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу (УПК), производство по данному делу может быть приостановлено, если обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно или в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением.

Напомним, в июне Навальный назвал ветерана "предателем", "холуем" и "позором страны" за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. После чего СК возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете.

В понедельник, 24 августа суд должен был рассмотреть данное дело Навального, однако за четыре дня до этого, 20 августа, политика экстренно госпитализировали в омскую больницу с самолета, которым он возвращался из Томска в Москву.

В настоящее время, Навальный находится в немецкой клинике Charite, которая занимается его лечением. 24 августа, представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что российский оппозиционный политик мог стать жертвой отравления.