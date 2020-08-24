На территории 169-го военного учебного центра "Десна" в понедельник вечером произошел взрыв. Он прогремел в одном из общежитий. В результате взрыва один военный погиб, двое военных получили травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полигона в Facebook.

Взрыв произошел около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.

"В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - сообщает прес-служба.

В сообщении отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.

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