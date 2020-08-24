Легендарный ямайский легкоатлет, многократный чемпион мира и Олимпийских игр, Человек-молния Усэйн Болт заразился коронавирусом. О болезни он узнал через несколько дней после вечеринки в честь его Дня рождения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое он отмечал 21 августа. На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Отмечается, что на вечеринке все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования.

На своей странице в Instagram Болт опубликовал видео, в котором подтвердил, что у него обнаружили Covid-19 и призвал подписчиков быть осторожнее и беречь себя.

"Да, я заразился коронавирусом. Сейчас пребываю дома, никаких симптомов у меня нет. Друзья, берегите себя", - сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 24 Авг 2020 в 9:12 PDT

Напомним, ранее мы писали, что коронавирус обнаружили у футболиста "Зари" Иванисеня.

Также мы писали, что два футболиста киевского "Динамо" заразились Covid-19. Болезнь обнаружена у форварда Назария Русина, а также у Романа Вантуха, который живет с Русином в одной комнате на тренировочной базе клуба.