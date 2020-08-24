В понедельник, 24 августа, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

ДТП случилось на улице Электриков. На улице перевернулся квадроцикл, в которым был водитель и пассажир. В результате пострадал водитель - его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также травмы получил и пассажир. Его тоже в срочном порядке отвезли в больницу.

Ранее "Страна" писала, что недавно в Грузии со скалы сорвался автобус, в страшном ДТП погибли 12 человек. Еще несколько человек получили травмы.

Также мы рассказывали, что в Польше на трассе бусик перевернулся и влетел в другой автобус, погибли 9 человек.