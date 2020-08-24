В Перу в ночном клубе столицы страны - Лимы - в давке погибли 13 человек. В клубе, несмотря на карантин, собралось больше 120 человек. Когда полиция прибыла, чтобы остановить вечеринку, посетители устроили давку у выхода.

Об этом сообщает МВД Перу.



В одном из ночных клубов на севере Лимы вечером 23 августа собралось более 120 человек в нарушение действующих карантинных ограничений.



Местная полиция, приняв вызов, прибыла на место, чтобы остановить вечеринку. Посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.



По меньшей мере 13 человек погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое полицейских, когда пытались спасти людей во время давки.



Полицейские во время операции не использовали никакое оружие или слезоточивый газ, подчеркнули в МВД Перу.



Также отмечается, что лица, ответственные за организацию мероприятия, понесут ответственность. Полиция в рамках расследования арестовала уже 23 человека.



Ранее "Страна" писала, что в Перу три десятка человек отравились и больше половины из них умерли, пытаясь спастись от коронавируса с помощью алкоголя.

Также мы рассказывали, что в Мариуполе толпа людей устроила давку на открытии супермаркета, игнорируя карантин.